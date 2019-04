Mehr als 300 Tote bei Bomben-Anschlägen in Sri Lanka

Am Wochenende hat es schwere Bomben-Anschläge auf der Insel Sri Lanka gegeben. Die Bomben explodierten in mehreren christlichen Kirchen und Hotels. Mehr als 300 Menschen starben bei den Explosionen. Mehr als 500 Menschen wurden verletzt. Die Regierung macht aus Sri Lanka stammende Terror-Gruppen für die Anschläge verantwortlich. Am Dienstag sagte die Terror-Gruppe namens Islamischer Staat, sie sei für die Anschläge verantwortlich. Die Anschläge sollen eine Rache für Christchurch sein. In der Stadt in Neuseeland hatte es im März einen Terror-Anschlag auf 2 Moscheen gegeben. 50 Menschen wurden dabei getötet.