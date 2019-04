Lewis Hamilton gewann Jubiläums-Rennen in der Formel 1

Der Auto-Rennfahrer Lewis Hamilton aus Großbritannien hat das Jubiläums-Rennen in der Formel 1 gewonnen. Das 1.000. Rennen der Formel-1-Geschichte fand in Shanghai in China statt. Hamilton gewann vor Valtteri Bottas aus Finnland. Hamilton und Bottas fahren beide für das Team von Mercedes. Dritter wurde Sebastian Vettel. Er fährt für das Team von Ferrari. In der Weltmeisterschaft führt nun Hamilton. Er wurde bereits im Vorjahr Weltmeister.