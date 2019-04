Mehr als 60 Menschen in Österreich an Masern erkrankt

In Österreich sind heuer schon mehr als 60 Menschen an Masern erkrankt. Vor allem in Kärnten sind viele Menschen an Masern erkrankt. In Klagenfurt ist ein Bus-Fahrer an Masern erkrankt. Weil in den Bussen vielleicht Masern-Viren waren, mussten die Busse gründlich gereinigt werden. Dadurch gab es in Klagenfurt für einige Stunden keinen Bus-Verkehr. Auch in Schulen und Sport-Vereinen erkrankten Menschen an Masern. Darum werden die Gebäude gereinigt, damit niemand sich mehr mit Masern ansteckt.