Der Gründer von WikiLeaks Julian Assange wurde in London festgenommen

Der Australier Julian Assange ist der Gründer der Internet-Seite WikiLeaks. Er lebte die letzten 7 Jahre in der Botschaft des Landes Ecuador in der britischen Hauptstadt London. Dort bekam er im Jahr 2012 Asyl, damit er nicht nach Schweden ausgeliefert wird. Denn dort hatten ihm 2 Frauen im Jahr 2010 sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Diese Vorwürfe sind aber inzwischen nicht mehr gültig. Am Donnerstag musste Assange die Botschaft von Ecuador verlassen und wurde von der britischen Polizei festgenommen. Jetzt fürchtet Assange, dass er an die USA ausgeliefert wird.