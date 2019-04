Der Brexit wird bis 31. Oktober verschoben

Großbritannien will aus der EU austreten. Eigentlich sollte der Brexit schon am 29. März stattfinden. Aber der Termin wurde auf den 12. April verschoben. Dann wollte die britische Premier-Ministerin Theresa May, dass der Brexit bis 30. Juni verschoben wird. Jetzt haben sich May und die Regierungs-Chefs der anderen EU-Länder geeinigt. Der Brexit wird sogar bis 31. Oktober verschoben. Am 23. Mai beginnen aber die EU-Wahlen. Daran muss Großbritannien nun teilnehmen. Aber dann werden britische Abgeordnete im Europa-Parlament sitzen, auch wenn Großbritannien längst aus der EU ausgetreten ist. Aber vielleicht tritt Großbritannien am Ende gar nicht aus der EU aus. Wie es mit dem Brexit weitergeht, kann heute noch niemand sagen.