Regierung will Registrierungs-Pflicht für Internet-Foren

Manche Internet-Seiten haben einen Bereich, auf dem man seine Meinung schreiben kann. Diesen Bereich nennt man Forum (Mehrzahl: Foren). Die Regierung will jetzt ein neues Gesetz beschließen. Laut diesem Gesetz müssen sich ab dem Jahr 2020 alle Foren-Teilnehmer auf der Internet-Seite registrieren. Bisher war das nicht so. Die Polizei kann damit in Zukunft Menschen finden, die im Internet Hass verbreiten.