Skandal in der Ballett-Akademie der Wiener Staatsoper

In der Wiener Staatsoper gibt es eine eigene Ballett-Akademie. Dort werden Kinder und Jugendliche zu Ballett-Tänzern ausgebildet. Nun gibt es in der Ballett-Akademie einen Skandal. Eine Tanz-Lehrerin soll ihre Schülerinnen getreten, an den Haaren gezogen und sie blutig gekratzt haben. Die Lehrerin wurde bereits im Jänner entlassen. Außerdem soll ein Tanz-Lehrer einen Buben sexuell belästigt haben. Der Tanz-Lehrer darf deshalb zurzeit nicht unterrichten. In Zukunft will die Staatsoper mehr auf den Schutz der Kinder achten.