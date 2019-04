Evangelische Kirche plant Beschwerde wegen Karfreitags-Regelung

Vor einiger Zeit hat die österreichische Regierung beschlossen, dass der Karfreitag kein Feiertag ist. Für die meisten Österreicher war der Karfreitag auch davor kein Feiertag. Aber evangelische und altkatholische Christen hatten am Karfreitag frei. Weil das jetzt nicht mehr so ist, will sich die Evangelische Kirche an den Verfassungs-Gerichtshof wenden. Mitte Mai soll eine Beschwerde eingereicht werden. Die Evangelische Kirche will, dass der Karfreitag für evangelische Christen wieder ein Feiertag wird.