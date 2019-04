Theresa May will den Brexit noch einmal verschieben

Großbritannien will aus der EU austreten. Eigentlich sollte der Brexit schon am 29. März stattfinden. Aber der Termin wurde auf den 12. April verschoben. Jetzt will die britische Premier-Ministerin Theresa May, dass der Brexit bis 30. Juni verschoben wird. Der Brexit kann aber nur verschoben werden, wenn alle anderen EU-Länder einverstanden sind. Das ist aber nicht sicher. Denn am 23. Mai beginnen die EU-Wahlen. Daran müsste Großbritannien teilnehmen. Aber dann würden britische Abgeordnete im Europa-Parlament sitzen, auch wenn Großbritannien die EU längst verlassen hat.