Klima-Schützerin Greta Thunberg für Friedens-Nobelpreis vorgeschlagen

Greta Thunberg ist eine 16 Jahre alte Schülerin aus Schweden. Seit dem Sommer 2018 schwänzt sie jeden Freitag die Schule, um vor dem schwedischen Parlament gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Das beeindruckt viele Menschen. Einige Politiker aus Norwegen sehen in Thunberg ein großes Vorbild. Darum haben die Politiker das Mädchen heuer für den Friedens-Nobelpreis vorgeschlagen. Greta Thunberg ist auch das Vorbild für einen Schul-Streik in Österreich. Am Freitag wollen viele Schüler in Städten wie Wien, Graz, Salzburg, Bregenz, Klagenfurt und Villach für mehr Klima-Schutz demonstrieren.