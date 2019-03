Bayern München schied in der Champions League gegen Liverpool aus

Der Fußball-Klub Bayern München aus Deutschland ist in der Champions League ausgeschieden. Bayern München verlor am Mittwoch in München gegen Liverpool aus England mit 1:3. Damit ist Liverpool in der Champions League eine Runde weiter und ist im Viertelfinale. Das ist die Runde der 8 besten Mannschaften. Das Ausscheiden von Bayern München ist eine Überraschung. Denn zum 1. Mal seit 7 Jahren kommt Bayern München nicht ins Viertelfinale der Champions League.