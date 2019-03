Red Bull Salzburg verlor in der Europa League gegen Napoli

Der Fußball-Klub Red Bull Salzburg hat am Donnerstag in der Europa League gespielt. Salzburg verlor in Italien gegen SSC Napoli mit 0:3. Nächste Woche spielt Red Bull Salzburg in der Stadt Salzburg noch einmal gegen Napoli. Dieses Spiel muss Salzburg mit mindestens 4 Toren Unterschied gewinnen, um in der Europa League eine Runde weiter zu kommen. Aber das wird sehr schwer, denn SSC Napoli ist eine sehr starke Mannschaft. Napoli liegt derzeit in der italienischen Meisterschaft an 2. Stelle.