2018 war Susi der beliebteste Name für Kühe

Bei Menschen in Österreich ist Anna der beliebteste Name für Mädchen. Bei Kühen ist aber Susi der Name, den man ihnen 2018 am liebsten gegeben hat. Danach kamen Bella, Sissi, Lilli, Heidi und Lisa. Bei den männlichen Rindern war Max der beliebteste Name. Danach kamen die Namen Willi und Moritz. In Österreich bekommt jedes Kalb spätestens 7 Tage nach seiner Geburt eine Nummer, mit der man es erkennen kann. Dabei bekommen die Kälber meistens auch gleich ihre Namen.