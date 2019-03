In Nordkorea droht eine Lebensmittel-Knappheit

In Nordkorea hat es im vergangenen Jahr die schlechteste Ernte seit mehr als 10 Jahren gegeben. Deshalb werden jetzt die Lebensmittel knapp, warnt die UNO. Fast 11 Millionen Nordkoreaner sind auf Hilfe der UNO angewiesen. Das sind 43 Prozent der Bevölkerung. Ein Grund für die schlechte Ernte im Vorjahr war schlechtes Wetter. Außerdem funktioniert die Landwirtschaft in Nordkorea schlecht. Deshalb gibt es in Nordkorea immer wieder zu wenig Lebensmittel. Trotzdem baut Nordkorea teure Atomwaffen und Raketen.