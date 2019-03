Real Madrid schied in der Champions League gegen Ajax Amsterdam aus

Der Fußball-Klub Real Madrid aus Spanien ist in der Champions-League ausgeschieden. Real Madrid verlor Dienstag in Madrid gegen Ajax Amsterdam aus den Niederlanden mit 1:4. Damit ist Ajax Amsterdam in der Champions League eine Runde weiter gekommen. Das Ausscheiden von Real Madrid ist eine Sensation. Denn Real hatte die Champions League in den letzten 3 Jahren gewonnen. Auch der deutsche Fußball-Klub Borussia Dortmund ist in der Champions League ausgeschieden. Borussia verlor in Dortmund 0:1 gegen Tottenham aus Großbritannien.