In Seefeld in Tirol ist die nordische Ski-WM zu Ende gegangen

Die nordische Ski-WM ist am Sonntag in Seefeld in Tirol zu Ende gegangen. Für Österreich nahmen 26 Sportler teil. Sie traten zum Beispiel in den Bewerben Ski-Springen und Ski-Langlauf an. Insgesamt gewannen die Österreicher 9 Medaillen, viermal Silber und fünfmal Bronze. Bei der nordischen Ski-WM gab es aber einen großen Doping-Skandal. 5 Spitzen-Sportler wurden kurzzeitig festgenommen. Darunter die beiden österreichischen Ski-Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke. Nach diesem Skandal haben auch 2 österreichische Rad-Profis zugegeben, gedopt zu haben.