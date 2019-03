In Syrien wurde ein Österreicher gefangen genommen

Facebook

Erklärung: IS

IS ist die Abkürzung von Islamischer Staat. So nennt sich eine besonders grausame Terror-Organisation. In den Ländern Syrien und Irak hat der IS sehr viele Menschen getötet. Vor einigen Jahren war der IS sehr stark und eroberte große Teile von den Ländern Syrien und Irak. Zum Kampf gegen den IS haben die USA und andere Länder Soldaten nach Syrien geschickt. Auch kurdische Kämpfer kämpfen gegen den IS. Jetzt ist der IS sehr schwach. Viele glauben auch, dass der IS jetzt besiegt ist.