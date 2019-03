Aufregung um Doping-Video von Festnahme bei nordischer Ski-WM

Bei der nordischen Ski-WM in Tirol sind in dieser Woche zwei österreichische Ski-Langläufer festgenommen worden. Sie sollen ihre Leistung durch Doping verbessert haben. Bei der Festnahme von einem Sportler ist außerdem ein Video entstanden. In dem Video sieht man den Ski-Langläufer Max Hauke beim Doping. Ein Polizist soll das Video dann an Medien weitergegeben haben. Das ist aber verboten. Jetzt wird überlegt, welche Strafe der Polizist bekommen soll. An dem Doping-Fall darf er jedenfalls nicht mehr arbeiten.