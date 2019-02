Die Inflation in Österreich wurde schwächer

Die Inflation in Österreich ist im Jänner niedriger gewesen. So niedrig wie heuer im Jänner war die Inflation seit 2 Jahren nicht mehr. Vor allem Treibstoffe und Lebensmittel wurden kaum teurer. Aber Wohnen, Wasser und Energie verteuerten sich stärker. Billiger wurde dagegen das Telefonieren. Insgesamt wurde das Leben in Österreich im Jänner um 1,7 Prozent teurer.