Salzburg ist in der Europa League eine Runde weiter

Der Fußball-Klub Red Bull Salzburg hat am Donnerstag in der Europa League gespielt. Salzburg gewann gegen Klub Brügge aus Belgien 4:0. Vor einer Woche hatte Salzburg gegen Brügge 1:2 verloren. Trotzdem ist Salzburg in der Europa League weiter. In der nächsten Runde spielt Salzburg gegen Napoli aus Italien. Rapid Wien hat am Donnerstag in Mailand in Italien gegen Inter Mailand 0:4 verloren. Vor einer Woche hatte Rapid in Wien gegen Inter Mailand 0:1 verloren. Deshalb ist Rapid in der Europa League ausgeschieden.