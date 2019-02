Die Zahl der bisher ermittelten Opfer sexueller Gewalt stieg von 23 auf 29, wie die Ermittler am Freitag in Bielefeld mitteilten.

Bei den Ermittlungen im Fall des mehr als tausendfachen Kindesmissbrauchs im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben die Behörden weitere Betroffene identifiziert. Die Zahl der bisher ermittelten Opfer sexueller Gewalt stieg von 23 auf 29, wie die Ermittler am Freitag in Bielefeld mitteilten. Die Kinder waren zur Tatezeit zwischen vier und 14 Jahre alt.

Es geht um die vermutlichen Delikte auf und rund um einen Campingplatz in Lüdge. Für die Ermittlungen wurde von den deutschen Behörden eine eigene Ermittlungskommission (EK "Eichwald") eingerichtet.

Die Missbrauchsserie auf dem Campingplatz in Lügde war am Mittwoch bekannt geworden. Der Hauptverdächtige, ein 56 Jahre alter Arbeitsloser, der seit 30 Jahren als Dauercamper auf dem Campingplatz lebte, sowie zwei weitere Männer im Alter von 48 und 33 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Neben den Ermittlungen wegen schweren sexuellen Missbrauchs gehen Staatsanwaltschaft und Polizei in dem Fall auch dem Verdacht der Verbreitung von Kinderpornografie nach.

Die beiden sollen ihre Opfer über einen Zeitraum von 10 Jahren missbraucht haben, vorzugsweise Kinder von Dauercampern oder Urlaubern. Die hinterlistige Vorgehensweise laut der Ermittler: "Es wurden Räume geschaffen, in denen die Kinder sich wohlfühlten, vorzugsweise auch mit Belohnungen, alles mit dem geplanten Ziel, die Straftaten umzusetzen." Dabei wurde kinderpornographisches Material hergestellt, das hinterher im Internet an Pädophile verkauft wurde.

Der Hauptverdächtige galt als kinderlieb, weil er den Kindern oft einen Besuch im Schwimmbad bezahlte oder den Eintritt in einen Freizeitpark.

Pflegetochter (6) unter Opfern

Auch die sechsjährige Pflegetochter des Hauptverdächtigen soll unter den Opfern sein. Nach ersten Verdachtsmomenten kontrollierten Mitarbeiter des Jugendamtes, bis auf schmutzige Kleidung des Mädchens gab es jedoch keine weiteren Auffälligkeiten. Unter Auflagen, die der Mann erfüllte, durfte er das Mädchen behalten. Nun wird auch gegen das Jugendamt ermittelt wegen des Verdachts der Fürsorgerechtsverletzung.

Als sexueller Missbrauch gelten alle sexuellen Handlungen an Menschen, die das gar nicht wollen. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Mann einer Frau auf offener Straße auf den Hintern greift. Eine Vergewaltigung zählt zu den schlimmsten Fällen eines sexuellen Missbrauchs. Sexueller Missbrauch von Kindern ist besonders schlimm, denn meistens können sie sich nicht dagegen wehren.