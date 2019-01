Nach Dammbruch in Brasilien suchen Helfer weiter nach Überlebenden

In Brasilien ist am Freitag ein Damm gebrochen. Dadurch kam es zu einer gewaltigen Schlamm-Lawine. Der Damm gehörte zu einer Bergbau-Firma. Die Schlamm-Lawine zerstörte die Bergbau-Anlage und Orte in der Nähe. Deshalb starben bisher rund 60 Menschen. Mehr als 300 Menschen werden noch vermisst. Hunderte Helfer suchen seit Tagen nach Überlebenden. Helfer befürchten, dass es noch viel mehr Tote geben könnte. Das brasilianische Umwelt-Ministerium kündigte eine hohe Geldstrafe gegen die Bergbau-Firma an.