Lawinenabgang auf 2 Hotels in der Steiermark

In der Ramsau in der Steiermark sind am Dienstag 2 Hotels von einer großen Lawine getroffen worden. Mehrere Fenster wurden zerschlagen, der Schnee drang in die Räume ein. In beiden Hotels befanden sich Gäste. Sie wurden nicht verletzt und dann in Sicherheit gebracht. Ein Bus wurde durch die Lawine in einen Park geschleudert. Mehrere Fahrzeuge wurden vom Schnee verschüttet. Die Einsatzkräften befürchten, dass eine weitere Lawine kommt.