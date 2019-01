Facebook

Nutzen Sie die Werbewirkung der Kleinen Zeitung und integrieren Sie Ihre Beilage! Die Kleine Zeitung wird garantiert zwischen 4 und 6 Uhr morgens bis vor die Wohnungstür geliefert – auch bis ins oberste Stockwerk. Ihre Beilage liegt auf dem Frühstückstisch der Kleine-Zeitung-LeserInnen: Postwurf-Werbeverweigerer sind damit kein Thema für Sie. Die korrekte und zeitgerechte Anlieferung Ihrer Beilage ist dank einer 99-prozentigen Verarbeitungs- und Zustellungsgarantie gewährleistet. Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Beilage durch eine Zusatzverteilung an mehr als 358.000 Haushalte in der Steiermark, in Kärnten und in Osttirol.

Sonderwerbeformen umfassen beispielsweise einen Mantel um die Kleine Zeitung, einen Memostick oder eine Tip-on-Card. Durch diese Werbeformen erreichen Sie unsere LeserInnen garantiert. Seien Sie direkt am Cover der Kleinen Zeitung präsent - Ihre Werbebotschaft als Erstkontakt zum Leser.

Genauere Informationen zu den Beilagen, Sonderwerbeformen sowie zu Richtauflagen finden Sie untenstehend im Download-Bereich. Des Weiteren sind hier Spezifikationen zu den Gewichten, Formaten, Falzarten, zur Verpackung sowie zum Transport der einzelnen Produkte zu finden.