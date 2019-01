TARIF Zielgruppen- und PR-Produkte

Die Kleine Zeitung beschränkt sich nicht nur auf eine bestimmte Ziel- und Altersgruppe, sondern bietet auch eigens entwickelte Zielgruppenprodukte an. Des Weiteren können anstatt klassischer Werbesujets Werbebotschaften im professionellen PR-Format der Kleinen Zeitung gebucht werden.

Zielgruppen- und PR-Produkte

Die Kleine Kinderzeitung richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und soll informieren, überraschen und unterhalten.

Die Pausenzeitung ist eine nationale Monatszeitung, die sich an Kinder in der 3. und 4. Klasse Volksschule sowie an deren Lehrer richtet.

Die hauseigene PR-Redaktion der Kleinen Zeitung besticht durch ihre Professionalität. Nutzen Sie deren Erfahrung und profitieren Sie von exzellent aufbereiteten PR-Inseraten, Firmenjournalen und PR-Beilagen im Print-Bereich sowie beispielsweise Online-Advertorials und Online-Specials in der digitalen Welt.