Weiter auf der Überholspur

47% aller Unternehme wurden 2019 von Frauen gegründet © contrastwerkstatt

Nach Dornbirn lockt von 16. bis 17. April der 6. Österreichische Unternehmerinnen-Kongress. An dieser größten Netzwerkveranstaltung von „Frau in der Wirtschaft“ nehmen rund 500 Unternehmerinnen aus ganz Österreich teil. Unter dem Motto „Die Kraft der Veränderung“ werden Chancen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, thematisiert. Zur Eröffnung spricht Steffi Burkhart, Gesundheitspsychologin und Sportwissenschaftlerin sowie Kennerin der „Generation Y“, über die Transformation zu einer digitalen Unternehmenskultur.

Seminar für Aufsichtsrätinnen. In Kooperation von „Frau in der Wirtschaft“ mit dem Wifi Steiermark wird ein Seminar für Aufsichts­rätinnen und solche, die es werden wollen, angeboten. Nach der Absolvierung des Seminars ist eine Eintragung in die Aufsichts­rätinnendatenbank möglich.



2020 wird auch zum zweiten Mal zur FEMCON – female business convention – geladen. Termin: 25. Mai! Schließlich prämiert „Frau in der Wirtschaft Steiermark“ auch dieses Jahr, bereits zum 6. Mal, die herausragendsten steirischen Unternehmerinnen. Am 1. Oktober heißt es dann: Vorhang auf, Bühne frei für „Die steirische Unternehmerin des Jahres“!