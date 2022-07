Freizeit genießen und dabei Geld sparen: Wir haben für Sie die schönsten Ausflüge und Wanderungen herausgesucht.

Auf den Spuren des Salzes im Ausseerland

Auf dem elf Kilometer langen Rundwanderweg Via Salis um den Dietrichskogel dreht sich alles rund um das Salz. 21 beschilderte Stationen weisen auf uralte Stollen, die Saumpfade der Römer und die Geschichte des Salzabbaus in der Region hin. Startpunkt ist der Kurpark in Altaussee. Der Wanderung ist kostenlos und dauert etwa drei Stunden.

Ein Bade- und Fischerparadies am Furtner Teich

Der Furtner Teich in Mariahof im Murau ist ein beliebtes Fischerparadies. Mit über 200 verschiedenen Vogelbeobachtungen zählt der Teich am Zirbitzkogel zu einem wichtigen Vogelschutzgebiet in der Steiermark. Auch entspannte Spaziergänge bieten sich an.

Schaukeln mit Ausblick im Nationalpark Gesäuse

Ein einzigartiges Gebirgspanorama lässt sich im Erlebniszentrum Weidendom in Admont (Nationalpark Gesäuse) bestaunen. Zu entdecken gibt es etwa das Labyrinth des ökologischen Fußabdrucks, einen kleinen Wildgarten oder eine Obstbaumallee. Gemütliche Schaukeln und Ruheinseln laden derweil zum Verweilen an.

Spielgärten beim Märchenweg Rohrmoos

Der Märchenweg Rohrmoos (Ramsauerstraße 756, Schladming) lädt zu einer zauberhaften Entdeckungstour ein. Der Weg führt die Besucher entlang von verschiedenen Stationen und Spielgeräten über Wiesen und Wälder. Zudem ist der ganze Weg kinderwagentauglich.

Schlösser und Museen entdecken

In den Sommerferien bietet das Universalmuseum Joanneum allen Schülerinnen und Schüler unter 19 Jahren kostenfreien Eintritt für zahlreiche Museen. Darunter für das Schloss Eggenberg, Kunsthaus Graz,

Landeszeughaus, Freilichtmuseum Stübing, Schloss Trautenfels und mehr.

Geschicklichkeit austesten am Motorikpark Gamlitz

Rund um die Gamlitzer Landschaftsteiche befindet sich der größte Motorikpark Europas. 41 Stationen und bis zu 150 Trainingsvarianten sorgen für Spaß und Abwechslung. Entlang des Parcours trainiert man nebenbei noch Ausdauer und Koordination.