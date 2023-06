Work-Life-Balance, wer braucht das schon? Die faulen und realitätsfernen Jugendlichen, die nicht wissen, worauf es im Leben ankommt und was Arbeiten bedeutet. Ein Gedanke, den meist ältere Generationen haben. Doch wie stellen wir uns den Berufsalltag vor und welche Forderungen stellen wir?

Ganz entspannt auf einer Liege, mit der Sonnenbrille am Kopf, langsam ein paar Dinge am Laptop abarbeiten und das Leben genießen. So stellen sich ältere Generationen die Arbeitsmoral der Jugendlichen vor.

Doch natürlich wollen wir den Anforderungen unseres Arbeitgebers nachgehen und damit seine Zufriedenheit erreichen. Wir erwarten uns eine angemessene Bezahlung, eine erfolgreiche Karriere und ein gutes Arbeitsklima. Dabei sollen natürlich unser Privatleben und unsere Hobbys keinesfalls vernachlässigt werden. Aus diesem Grund ist schon seit längerer Zeit die Rede von einer Viertagewoche. Eine geringere Bezahlung nehmen wir in Kauf, um mehr Zeit für uns zu haben. Denn schließlich wollen wir, am Ende des Tages, unseren Enkelkindern am Sterbebett von unseren coolen Erlebnissen berichten.

Also, habt ein bisschen Verständnis für uns Jugendliche, denn jede Generation bringt andere Sichtweisen und Ansprüche mit sich. Eine andere Meinung zu haben bedeutet nicht, dass diese falsch ist und zu keinen guten Ergebnissen führt.