Kamile Inciuraite aus Litauen studiert derzeit Internettechnik in Kapfenberg.

Kamile Inciuraite gefällt es in Kapfenberg © Arezu Nuri

Kamile, du bist Erasmus-Studentin in Kapfenberg. Woher kommst du?

KAMILE: Ich komme aus dem schönen Vilnius in Litauen.

Wieso hast du Kapfenberg ausgewählt?

Ursprünglich war geplant, in Berlin zu studieren. Ich bin aber auf Anraten meiner Universität zu Hause nach Kapfenberg gekommen. Mittlerweile bin ich froh darüber. Besonders gefällt mir, dass in Österreich alles so gut organisiert ist, und ich bin herzlich aufgenommen worden.

Was studierst du hier?

Ich studiere Internettechnik, weil ich das Programmieren liebe. Mein Traumstudium.

War es schwer, Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden?

Es war sehr leicht aufgrund des Erasmus-Programms, und es gibt viele Veranstaltungen, wo man Leute kennenlernen kann.

Wie schaut es mit dem Geld aus? Muss man nebenbei arbeiten gehen?

Ich bekomme Geld vom Erasmus-Projekt und Taschengeld von meinen Eltern. Das geht sich gut aus, ich muss mir kein Sorgen übers Geld machen.

Wie bist du dazu gekommen, die FH als Uni auszuwählen?

Die FH und meine Universität in Litauen sind Partneruniversitäten, und es gibt eine Liste mit den Möglichkeiten.

Welches Uniprogramm gefällt dir besser?

Es ist schwer zu sagen, da das Erasmus-Jahr sehr aufregend ist. Wenn ich aber als Ausländer in meinem Heimatland studieren würde, wäre es für mich auch spannend.

Würdest du das Programm empfehlen?

Auf jeden Fall, wenn man ein abenteuerlustiger Mensch ist. Trotzdem muss ich sagen, dass es auch für mich nicht immer einfach ist, da man doch sehr weit von zu Hause entfernt ist.