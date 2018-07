Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der beste Kommentar kommt in diesem Jahr aus dem Redaktionsteam Deutschlandsberg © (c) Stefan Pajman

Eine Jury der Kleinen Zeitung hat sich die Beiträge der Schülerinnen und Schüler genau angesehen und sie hat in drei Kategorien die besten Beiträge ausgewählt: "Bester Kommentar", "bester Bericht" und "beste Reportage".

Wir gratulieren zu den großartigen Leistungen der jungen Redakteure. Jede Kategorie wird mit € 300,- prämiert. Hier sind die Ergebnisse:

Der beste Kommentar

Die Jury hat entschieden: Der "beste Kommentar" stammt von Dominik Kinzer und Oliver Ertl. Sie haben sich die Frage gestellt, was Unternehmer tun sollten, um die Lehrberufe attraktiver zu gestalten. Anregend!

Der beste Bericht

Marie Fladl und Tatjana Schweiger konnten die Jury mit ihrem Bericht über ein junges Landwirtepaar in Mitterndorf an der Raab, das durch solidarische Landwirtschaft neue Wege in der Landwirtschaft beschreiten will, überzeugen und werden mit dem ersten Platz in der Kategorie "bester Bericht" ausgezeichnet. Innovativ!

Die beste Reportage

Ein Tag ohne Smartphone, Laptop und Internet. Ein Experiment, das sich gelohnt hat. Die Jury hat den Selbstversuch von Carina Janisch und Nadja Deutsch in der Kategorie "beste Reportage" für ihren Selbstversuch ausgezeichnet. Mutig!

Ein Tag ohne Smartphone, ein lesenswerter Selbstversuch von Carina Janisch und Nadja Deutsch © Nico Mulzet

Wir gratulieren allen Preisträgern recht herzlich!