In einer 150 Meter langen Maschine wird in Bruck an der Mur Papier hergestellt. Um die Umwelt zu schonen, recycelt die Papierfabrik Norske Skog Altpapier bis zu sieben Mal.

Wasserdampf steigt von der Papierfabrik Norske Skog in Bruck an der Mur in den Himmel auf © Martina Pachernegg

Holziger Geruch liegt in der feuchtwarmen Luft. Eine 150 Meter lange Maschine dröhnt so laut, dass man das eigene Wort kaum noch versteht. Hier in der Halle der Papiermaschine der Firma Norske Skog in Bruck an der Mur, die über vier Stockwerke reicht, laufen täglich tonnenschwere Papierrollen vom Band. Der Standort in Bruck an der Mur ist einer von den weltweit sieben Produktionsstandorten von Norske Skog.

Recycling ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Papier besteht aus einem Geflecht aus Fasern und vorwiegend aus Fichtenholz. „Nicht jedes Papier kann recycelt werden. Es kann nur Altpapier mit weißen Fasern recycelt werden. Braune Schachteln können wir beispielsweise nicht gebrauchen“, erklärt Papiertechniker Helmut Schwarz.

Helmut Schwarz, Papiertechniker bei der Norske Skog in Bruck Foto © Markus Felber

Vor der Verarbeitung von Altpapier muss es zuerst von allen Verschmutzungen befreit werden. Das Altpapier kommt daher durch Sortierkörbe mit verschiedenen Schlitzweiten, um Büroklammern oder Steine vom Papier zu trennen. „Im Altpapier werden sogar Ski gefunden. Das ist kaum zu glauben“, sagt Schwarz und schmunzelt.

Auch die Druckfarbe vor der Weiterverarbeitung vom Papier muss entfernt werden. Dazu wird das Papier mit Wasser vermengt und der Schaum mit der Druckerfarbe wird abgeschöpft. „100 Liter Wasser enthalten ein Kilogramm Papier“, erklärt Schwarz. Das Papier wird dann in der Maschine entwässert, gesiebt, gepresst und durch Einblasen von Luft getrocknet. „Eine Zeitung kann im Durchschnitt sechs bis sieben Mal recycelt werden. Danach sind die Fasern nicht mehr zu gebrauchen. Recycling ist für uns ein wichtiges Thema. Umweltschutz fängt eben bei jedem einzelnen an. Es wäre wünschenswert, dass mehr Menschen sich über die Entsorgung ihres Mülls Gedanken machen“, mahnt Schwarz, steckt sich einen Gehörschutz in die Ohren und geht an der langen Papiermaschine vorbei.

Täglich kommen in der Norske Skog 600 Tonnen Altpapier an. Um die Produktion am Laufen zu halten, wird auch eine Vielzahl an Facharbeitern benötigt. Diese Berufe nennt man zum Beispiel Verfahrenstechniker, Umwelt- und Energietechniker sowie Entsorgungs- und Recyclingsfachmann. „Früher war es leichter gute Lehrlinge zu finden. Jetzt schaut es aber so aus, dass wir dringend Lehrlinge suchen“, erklärt Schwarz.

Bei der Produktion von Papier gibt es keine Abfallprodukte. Das Wasser wird gereinigt und in die Mürz zurückgeleitet. Nicht recycelbares Papier, die Druckerfarbe und die Rinde des Holzes werden im eigenen Kraftwerk verbrannt. Teile der Energie werden in die Brucker Fernwärme eingespeist und der Großteil wird jedoch zur Stromerzeugung für die werkseigenen Maschinen benötigt. Die Asche des Verbrennungsprozesses wird in der Zementindustrie verwendet. Zuletzt verrät Schwarz noch: „Der aufsteigende Rauch, den man schon aus der Ferne sieht, ist nur die Restfeuchte des Verdampfungsprozesses. Das heißt, es werden keine Emissionen an die Luft abgegeben.“