Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christopher Irzl ist 19 Jahre alt © Markus Felber

Sie haben eine Lehre zum Papierfabrik in der Norske Skog gemacht. Was für Arbeiten haben Sie dort verrichten?

CHRISTOPHER IRZL: Ja, ich habe eine Lehre zum Papiertechniker gemacht und arbeite seitdem hier. Die Arbeit ist abwechslungsreich. Als Lehrling hat man den Vorteil, dass man in jeden Bereich hineinschnuppern darf, und lernt rasch viel dazu. Wir haben zum Beispiel einen Fünf-Schichtbetrieb, damit die Produktion nie stillsteht.

Was kann man sich unter Ihrem Beruf vorstellen?

Ich arbeite mit schweren und gefährlichen Maschinen und trage darum immer Warn- bzw. Schutzbekleidung. Da in der Firma auch immer ein Höllenlärm herrscht, ist Ohrenschutz natürlich ein Pflicht.

Brauchten Sie eine besondere schulische Ausbildung um hier arbeiten zu können?

Nein, nicht wirklich. Ich war am Gymnasium. Mein neuntes Schuljahr habe ich in einer HTL absolviert. Danach habe ich gleich bei der Norske Skog angefangen.

Und was gefällt Ihnen an der Arbeit am meisten?

Am liebsten habe ich es, wenn ich am Wochenende frei habe. Sonst gehe ich gerne zwischen 14 und 22 Uhr arbeiten. Aber eigentlich mag ich jede Art von Arbeit.

Was genau hat Sie dazu angespornt Papiertechniker zu werden? Ist sonst jemand aus Ihrer Familie in dieser Firma?

Nein, ich bin der einzige von uns. Für mich war schon immer klar, dass ich hier arbeiten will. Außerdem hat nicht jeder eine so große Firma direkt vor der Haustür.

Haben Sie Pläne nach dieser Ausbildung?

Ich möchte Verfahrenstechnik studieren und auf jeden Fall hier weiterarbeiten. Ich glaube, dass auch im Zeitalter der Digitalisierung der Beruf als Papiertechniker wichtig bleibt und nicht an Bedeutung verlieren wird.