Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Holz und die Natur sind Peter Pretterhofers Leidenschaft © Gabriel Gissing

Zwischen Forstwirtschaft und Papierindustrie besteht seit jeher ein enger Zusammenhang. Holz ist schließlich der wichtigste Rohstoff für die Papierproduktion. Von den heimischen Wäldern bis zu den Lagerplätzen der Papierfabriken ist es aber ein weiter Weg.

Peter Pretterhofer deckt mit seinem Unternehmen alle Bereiche der Waldpflege, Holz–ernte bis zum Transport und Vertrieb des Holzes ab. Er betont den Vorteil großer Abnehmer wie der Papierfabrik Norske Skog in Bruck an der Mur, da so für eine kontinuierliche Nachfrage gesorgt ist, auch wenn sich diese für die Papierproduktion auf frisches Fichten-Schleifholz beschränkt. „Bei den steigenden Transportkosten werden regionale Zulieferer zusätzlich an Bedeutung gewinnen“, sagt Pretterhofer, der damit auch die Nähe seines Unternehmens zur Norske Skog positiv einschätzt.

Von der steigenden Rohstoffnachfrage profitieren nicht nur Händler, sondern auch die Forstwirtschaft als Ursprung des Holzes. Gerade dieser kommt angesichts des steigenden Bedarfs und des Klimawandels eine hohe Verantwortung zu. Eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes ist daher wichtig. „Diese zeichnet sich durch gepflegte, stabile und gesunde Wälder aus und beginnt bei der Wahl des richtigen Saatguts und einer rechtzeitigen Wiederaufforstung“, sagt Pretterhofer. Auch später sind zeitgerechte Eingriff zur Pflege unumgänglich. Nach dem Fällen der Bäume muss das Holz noch schonend und effizient zur nächsten Straße gebracht und mit LKWs zu den Abnehmern transportiert werden.

Pretterhofer sieht die Zukunft des Holzes positiv. Gerade Holz ist ein vielseitiger Rohstoff und aus dem Alltag kaum wegzudenken. Die gesamte Papierindustrie mit ihrer Vielzahl an Produkten ist vom Holz abhängig. „Mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage, speziell auf regionaler Ebene, wird zu rechnen sein und auch die Forstwirtschaft wird sich neuen Aufgaben stellen müssen, um auch zukünftig den Bedarf an Holz decken zu können“, sagt der Unternehmer.