Die verantwortungsvolle Tätigkeit der Schulwegsicherung nahm in Kärnten vor bereits mehr als 50 Jahren ihren Anfang und trägt einen wesentlichen Beitrag zur täglichen Sicherheit von Schulkindern auf ihrem Schulweg bei. Diese ehrenamtliche Aufgabe hat zu Recht viel Lob und Anerkennung verdient, denn wer anderen im Straßenverkehr hilft zeigt soziales und gesellschaftliches Engagement.

Nun ist es an der Zeit, den zahlreichen Kärntner Schülerlotsen und Schulwegspolizisten ein großes Dankeschön auszusprechen. Im Rahmen der Kampagne „Schülerlotsen in Kärnten. Sicherheit ist Ehrensache“ des Amtes der Kärntner Landesregierung suchen wir nun via Voting die drei beliebtesten Schülerlotsen oder Schulwegspolizisten Kärntens.

Daher ersuchen wir um eure tatkräftige Unterstützung beim Voting. Ganz wichtig wäre es auch, diesen Aufruf an Familie, Freunde & Kollegen weiter zu leiten, damit möglichst viele abstimmen. Mach auch du mit beim Voting, indem du deinen liebsten Schülerlotsen oder Schulwegspolizisten mit deiner Stimme unterstützt! Ende Feber werden die Sieger des Votings, als beliebteste Schülerlotsen bzs. Schulwegspolizisten gekürt. Für den 1. Platz gibt es ein brandneues iPhone sowie für den 2. und 3. Platz jeweils ein iPad. Also mitmachen und abstimmen, denn Sicherheit ist Ehrensache!

Ebene Reichenau & Eberndorf & Ebenthal Ebene Reichenau: Nina Tschurnig Wie lange bist du schon SchülerlotsIn? 1 ½ Jahre

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Aufgrund meines Berufes, ich habe in der Schule die Kinderaufsicht. Ich hole sie vom Bus ab und begleite sie sicher in die Schule.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie sich für die Allgemeinheit engagieren und auch als Schülerlotsen tätig werden. Eberndorf: Christopher Onitsch Alter: 13 Wie lange bist du schon im Einsatz: ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden: Weil ich Schülern über die Straße helfen wollte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie ihren Job gut machen. Eberndorf: Justin Kristan Alter: 13 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit einem halben Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich ein Vorbild sein will!

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Man muss sich auf die Sache konzentrieren und es spannend machen. Eberndorf: Leon Kapp Alter: 13 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit dem 1. Semester 2019

Warum bist du SchülerlotsIn geworden: Um anderen Kindern über die Straße zu helfen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Im Winter immer warm anziehen. Eberndorf: Matthias Lessjak Alter: 13 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit dem 1. Semester

Warum bist du SchülerlotsIn geworden: Um anderen Leuten über die Straße zu helfen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Teamarbeit Eberndorf: Florian Robnig Alter: 13 Wie lange bist du schon im Einsatz: 6 Monate

Warum bist du SchülerlotsIn geworden: Weil ich das frühe Aufstehen mag.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Immer links und rechts schauen. Eberndorf: Timo Serajnik Alter: 12 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden: Weil ich ein Vorbild für andere sein möchte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Gib dein bestes! Eberndorf: Thomas Singerl Alter: 12 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden: Weil ich ein Vorbild sein wollte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Gib dein Bestes! Eberndorf: Julia Stuller Alter: 13 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit September

Warum bist du SchülerlotsIn geworden: Weil ich Kindern helfen will.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Teamarbeit Ebenthal/Gurnitz: Johann Navisotschnig Alter: 54 Wie lange bist du schon Schülerlotse: seit 20 Jahren

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Arbeite für die Gemeinde.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Immer gut Aufpassen! Ebenthal/Gurnitz: Karl Gebauer Alter: 61 Wie lange bist du schon Schülerlotse: ca. 20 Jahre

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Bin Gemeindebediensteter.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Gutes Gelingen! Ebenthal/Gurnitz: Michael Zobernig Alter: 37 Wie lange bist du schon Schülerlotse: 8 Monate

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Bin Gemeindebediensteter.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Viel Glück und Aufpassen!