Harte Zahlen sind das eine, Motive und Beweggründe das andere. Dass die Kleine Zeitung die mit Abstand stärkste Medienmarke im Süden ist, belegen Reichweitenanalysen wie die Mediaanalyse und die Österreichische Webanalyse.

Mit 708.000 Leserinnen und 1,9 Millionen User:innen ist die Kleine Zeitung die unangefochtene Nummer 1 im Süden. Kein anderes Medium in der Steiermark und in Kärnten kann da mithalten.

Wir wollten aber in die Tiefe gehen und wissen: Was macht die Kleine Zeitung eigentlich zum täglichen Begleiter für so viele Menschen in der Steiermark und Kärnten und haben nachgefragt. Und zwar bei jenen, auf die es ankommt. Bei unseren Leser:innen und User:innen. Bei unsere Community.

Die Tagebuchstudie

Dazu haben wir bei Mindtake, der führenden Marktforschungsagentur Österreichs für digitale Werbeeffizienzmessung, eine Studie in Auftrag gegeben - und Leser und Abonnenten der Kleinen Zeitung zu ihrem Nutzungsverhalten der Printausgabe sowie von App und kleinezeitung.at befragt.

Eine Woche lang wurden Personen die die Kleine Zeitung abonniert haben oder zumindest gelegentlich lesen täglich (deshalb auch „Tagebuchstudie“) zu ihrem Nutzungsverhalten von Zeitungen befragt. Am letzten Tag gab es die Möglichkeit zum Austausch mit den anderen Teilnehmer:innen der Studie.

Die Kleine Zeitung als Begleiter durch den Tag

Warum sich unsere Leser:innen und User:innen für die Kleine Zeitung entscheiden? Dafür sind laut Studie vor allem folgende Faktoren verantwortlich.

Routine. Im besten Sinne des Wortes. Im Alltag ist die Kleine Zeitung für unsere Community nicht mehr wegzudenken, egal ob am Frühstückstisch oder unterwegs. Die Kleine Zeitung als Begleiter durch den Tag ist ein liebgewordenes Ritual, zu dem auch unsere Werbemarkt-Kunden gehören.



Regionalität. Die tiefe Verwurzlung der Kleinen Zeitung in der Region mit 18 Regionalausgaben wird von unserer Community besonders hoch geschätzt. Regionale Themen schaffen persönlichen Bezug und machen die Inhalte noch relevanter. Auch die werblichen Inhalte.



Breite Themenvielfalt. Die erweiterte Wochenendausgabe am Samstag und am Sonntag sowie Themenschwerpunkte und Magazine liefern unserer Community Inspiration und Information.

Mehrwert durch Werbung

Vor allem die nativen Werbeformen wie PR-Artikel in der Zeitung, Advertorials oder Sponsored Storys sind bei unserer Community beliebt. Sie inspirieren, animieren und sorgen für einen zusätzlichen Informationsgewinn, der über den von anderen Zeitungen hinausgeht.