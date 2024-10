Warum ist es wichtig, nicht mehr genutzte Elektroaltgeräte richtig zu entsorgen?

Markus Kral: In Österreich fallen aktuell pro Jahr rund 50.000 Tonnen Kleingeräte an. Richtig entsorgt werden sie sortiert, zerkleinert, getrennt und zurück in den Kreislauf gebracht. So werden wertvolle Sekundärrohstoffe wie etwa Eisen, Kupfer oder Kunststoffe gewonnen.

Wohin also mit Geräten wie Toaster oder Föhn?

Sämtliche Elektroaltgeräte müssen beim Altstoffsammelzentrum oder direkt beim Händler abgegeben werden, um nachhaltig verwertet werden zu können. Denn die Geräte enthalten nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern auch gefährliche Materialien.

Und was ist mit Batterien?

Derzeit landen in Österreich drei Millionen Lithium-Ionen-Batterien fälschlich im Restmüll. Viele sind mittlerweile „unsichtbar“ verbaut. Blinkende Turnschuhe oder E-Zigaretten sind etwa unscheinbare Elektrogeräte. Gleichzeitig bergen beschädigte Lithium-Batterien ein hohes Brandrisiko und sollten im Altstoffsammelzentrum oder Handel abgegeben werden.