Weil Schifoan is des Leiwandste ... © MagArt. Gregor Hartl

Endlich ist sie da, die Kälte! Auch in der Stadt wird der Schnee nicht mehr lange auf sich warten lassen. In den Bergen ist es da natürlich anders, dort beginnt die Wintersportsaison viel früher und die steirischen Skifahrer und Boarder sind schon mitten drin im Skivergnügen. Wie gewohnt ist die Parktherme Radkersburg mit von der Partie, denn was gibt es Schöneres, als nach einem Tag auf der Piste im warmen Wasser die Seele baumeln zu lassen!

Das Sportland Steiermark hat viel zu bieten, das Angebot an "weißen" Hochburgen macht die Qual der Wahl alles andere als einfach. Die Kleine Zeitung stellt elf der besten steirischen Skigebiete sowie eine Therme vor, die mit tollen Angeboten warten. Da ist wohl für jeden ein passendes Angebot dabei – egal, ob ein gemütlicher Skitag mit der Familie oder ein sportlich anspruchsvoller Höhenflug geplant ist.

Die Parktherme Radkersburg © Harald Eisenberger

Alle Pisten ausprobieren: Der Winter ist noch lang genug, so dass jedes Skigebiet einmal "erfahren" werden kann. Mit Gigasport und der Kleinen Zeitung gibt es wieder den ganzen Winter lang "Fahrten zum Schnee". Anmeldungen dafür sind bei Gigasport Graz im "Fahrten zum Schnee"-Corner im zweiten Stock oder unter der Tel. (0316) 870-31 21 möglich. Für Raiffeisen-Club-Mitglieder gibt es das "Fahrten zum Schnee"-Package (Fahrt und Liftkarte) um zwei Euro günstiger.

Gigasport bringt Sie mit dem Bus zum Pistenvergnügen!

Abfahrten der Raiffeisen-Busse werktags und samstags in der P+R-Anlage Murpark (Parken um einen Euro), sonntags und feiertags bei Kastner & Öhler (gratis parken in der Tiefgarage).

© Tom Lamm



Fahrpläne: Auf zum Ski- und Thermenvergnügen! Thermenfahrten zur Parktherme Bad Radkersburg