Geerntet wurde 2019 ein klassisch steirischer Jahrgang mit frischer Säure und moderatem Alkoholgehalt — einfach ein typischer Steirer. Die Menge der steirischen Wein­ernte 2019 wurde von der Statistik Austria mit 240.257 Hektolitern verlautbart – nur unwesentlich geringer als die Vorjahresmenge. Die steirischen Weißweine sind von frischer Säure und moderatem Alkoholgehalt geprägt, besonders auffällig sind die fruchtigen Aromen und die bereits jetzt vorhandene Eleganz und Harmonie.

„Sehr positiv hat sich der sortenbedingt geringere Ertrag ausgewirkt, der physiologisch reife Trauben mit ausgeprägter Sortentypizität und ordentlich ,Druck’ hervorbrachte“, erklärt Ing. Werner Luttenberger von der Wein Steiermark. „Nicht im Sinne von Alkohol, sondern von Extrakt und Fülle, angenehm reifen Gerbstoffen und einer Harmonie am Gaumen“.

Kostnotizen:

Welschriesling: Häufig sehr reif, gelbschaliger Apfel, aber auch reife Frucht mit etwas Zitrusnoten. Am Gaumen reif und ausdrucksstark, ohne die gewisse Leichtigkeit im Trinkfluss zu verlieren.

Sauvignon Blanc: Intensiv fruchtig und sehr vielfältig. Einige Vertreter weisen die Aromatik nach grünem oder gelbem Paprika auf, meist herrschen aber reife exotische Noten vor. Diese Weine haben Fruchtausprägungen in Richtung Papaya, Mango oder Maracuja. Das Besondere am 2019er ist aber die immer würzig ausgeprägte Säurestruktur.

Weißburgunder: Ein Dauerläufer, der sich 2019 wieder etwas klassischer, ­primärfruchtiger gibt. Aromen in Richtung Birne, mit zarter „Kreidigkeit“ am Gaumen. Sehr reif geerntete Vertreter bestechen durch dezente Frucht, sehr feine nussige, weiche Anklänge in Duft und Gaumen.

Schilcher: Zeichnen sich durch eine gut eingebundene Säurestruktur aus, sind durchaus druckvoll am Gaumen mit Länge im ­Abgang. Ansätze von schwarzer ­Johannisbeere, etwas Kräuterwürze bis hin zu sehr reif wirkender Wald­erdbeer-Aromatik.

Gelber Muskateller: Weist ein sehr ­breites Spektrum an Aromen auf. ­Beginnt mit intensiven Zitrustönen bis hin zu sehr kräftigen, reifen und an Kräuterwürze, Gewürznelken und Heublumen erinnernden Gerüchen und Geschmäckern.

Morillon/Chardonnay: Generell kommt das Jahr dem Morillon sehr entgegen, er zeigt würzig pikante bis rassige ­Säure bei hoher Dichte und extraktreichem Gaumen.

Grauburgunder: Je nach Ausbauart erscheint er in der Nase zart fruchtig bis karamelig. Am Gaumen entwickelt er vollmundige, harmonische Geschmacksnoten.

Traminer: Eine besonders intensive Duftfülle, bis hin zum Duft von Wild­rosen. Am Gaumen wirkt eine sehr feine Säure. Die Vielfalt reicht von trockenen, zarten Vertretern bis zur Variante mit ausgewogener Restsüße.

Riesling: Der Duft erinnert an zarte ­Rosen, in höherer Reife an Pfirsich oder Marille. Sortentypisch ist die kräftige Säure.

