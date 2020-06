Facebook

Flüssige Dreifaltigkeit: Wein, Apfelsaft und Kürbiskernöl gehören zum köstlichen Basisprogramm einer steirischen Buschenschank © Tom Lamm

Von den mehr als 800 steirischen Weinbaubetrieben, die eine Buschenschank führen, dürfen 70 das Prädikat „Ausgezeichnet“ tragen. Die „Ausgezeichnete Buschenschank“ liefert exemplarisch ein Motto: „Vor Ort genießen!“ Denn nur im Zusammenspiel von Essen, Menschen, Kultur und Landschaft zeigt das Weinland sein ganzes Potenzial.



Mehr Wein als anderswo. In keinem anderen Bundesland ist die Vielfalt der Weinsorten so ausgeprägt wie in der Steiermark – von Welschriesling über Weißburgunder, von Sauvignon blanc bis Morillon, von Muskateller bis zu Traminer; je nach Jahrgang auch in mehreren Ausbaustufen, von klassisch steirisch bis hin zum Lagenwein.



Die Buschenschank-Küche. Das ambitionierte Ziel der ausgezeichneten Buschenschänke ist, ihren Gästen eine hervorragende Qualität und breite Auswahl an regionalen Weinen und Produkten anzubieten. Besonderen Wert legt man dabei auf Glaskultur, Ambiente, Qualität und Herkunft der Produkte.



In der ausgezeichneten Buschenschank können Sie sicher sein, Weine aus eigener Erzeugung – staatlich geprüft – und Jausenspezialitäten vom eigenen Betrieb oder aus der unmittelbaren Nachbarschaft kredenzt zu bekommen. Neben den traditionellen Jausenspezialitäten hat auch die neue, leichte Küche in der ausgezeichneten steirischen Buschenschank Einzug gehalten: Käferbohnen und Sulzerl werden Sie ebenso auf den Speisekarten finden wie Variationen von Aufstrichen, Salate aus eigenen Gärten, Schinkenspezialitäten von Schwein, Rind und heimischem Wild. Das „Körberl“, bestückt mit verschiedenen Brotsorten, ergänzt den kulinarischen Genuss (siehe Seiten 8 und 9). Übrigens: Heimische Obstsäfte, Kinderspielplätze und eigene Kinderportionen und -angebote machen die ausgezeichnete Buschenschank auch zum Paradies für die Kleinen.