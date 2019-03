Bauratgeber Formulare

Am Freitag, dem 19. April 2019 ist es wieder so weit, dann erscheint der neue Bauratgeber der Kleinen Zeitung in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark. Der Ratgeber ist ein hilfreiches Nachschlagewerk für alle, die den Traum der eigenen vier Wände verwirklichen oder ihr Zuhause renovieren wollen. Nutzen Sie dieses redaktionelle Umfeld, um Ihren Kunden Ihr Angebot oder die Dienstleistungen Ihres Unternehmens zu präsentieren.