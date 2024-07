Egal ob innen oder außen: Eine Kirche instandzuhalten kostet Geld. Geld, das die Diözese Graz-Seckau immer weniger hat: Real sinkende Kirchenbeiträge stehen stetig steigenden Kosten gegenüber. Gangbare Lösungen zu finden ist nicht einfach, aber nötig. „Wir haben uns genau angeschaut, wie andere europäische Länder das lösen“, erzählt Martin Halmer, der Ökonom der Diözese. In Deutschland etwa zeige sich immer mehr, dass Profanierung gerade auch für die Gläubigen eine Herausforderung sei, wenn beispielsweise aus der Hochzeitskirche ein Bürogebäude geworden ist. „Da müssen wir behutsam sein.“

Nicht benötigte Kirchen

Anhand eines Kriterienkatalogs werden momentan die einzelnen Gotteshäuser bewertet. In die Kategorie A fallen etwa besonders erhaltenswerte Gebäude wie der Dom, die Basilika Mariatrost oder beliebte Hochzeitskirchen. 5 Millionen werden pro Jahr für Restaurierung ausgegeben, weitere 5 Millionen sind Förderungen von der öffentlichen Hand und nochmals fünf Millionen von Privatspendern. „Ohne sie wäre die Erhaltung in der Form nicht möglich“, meint Halmer. Sorgen bereiten dem Ökonom hingegen kaum bis nicht mehr benötigte Gotteshäuser: Die Kalvarienbergkirche nahe Bruck verfällt etwa schon seit Jahren. Geht es hart auf hart, ist das auch von Rom gedeckt: In einer Instruktion aus dem Jahr 2021 wird dem Verfall der Profanierung der Vorzug gegeben. Ein (baldiger) Abriss käme übrigens auch nicht in Frage: Kirchen sind in Österreich grosso modo denkmalgeschützt. Doch auch deutlich jüngere Gotteshäuser sind für die Diözese mittlerweile ein großer Klotz am Bein: „In den 1960er- und 1970er-Jahren hat man Kirchen an Orte gebaut, von denen man dachte, dass sie soziale Zentren werden.“ Als Beispiel nennt der Ökonom Leoben-Hinterberg. „Die Erhaltung solcher Betonbauten ist noch teurer als die von Steinbauten.“

Ein Haus für viele

Den Scheinwerfer richtet die Diözese derzeit auch auf Pfarrhöfe, -heime oder Mesnerhäuser. „Unser Ansatz ist ein modaler.“ Heißt übersetzt: Ein Bau soll unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten offenstehen. So wie in Haus im Ennstal. In dem 400 Jahre alten Bau sind künftig ein dreigruppiger Kindergarten, Appartements und ein Pfarrsaal untergebracht. Auch in Dobl oder Ligist werden ähnliche Ansätze verfolgt.

Konservativ und ethisch

Über das Vermögen der Kirche, mit dem Kosten für Instandhaltung und -setzung abgedeckt werden könnten, sagt Halmer: „Wenn mich jemand fragt, ob die Kirche reich ist, sage ich immer: Ja, steinreich, reich an Steinen nämlich, die wir alle erhalten müssen.“ Man verfolge prinzipiell eine konservative Anlagenstrategie und befolge als erste Diözese in Österreich auch die Richtlinien für ethische Geldanlagen, die unter anderem Waffenhersteller, Mineralöl-Unternehmen oder solche, die Kinder bei der Produktion einsetzen, ausschließen. Ein Unikum sind auch die Priesterpensionen, für die die Diözese Rückstellungen bilden muss: Sie machen 7,5 Prozent der jährlichen Aufwände von 115,6 Millionen Euro aus. 14 Prozent stellen Bezüge von Priestern, 42,9 Prozent von Laien dar.

Zu einer Entlastung des Budgets sollen künftig neue Photovoltaik-Anlagen beitragen, die die Energiekosten senken sollen. „Da wir meist mehr Dachflächen als Bedarf haben, denken wir auch an Kooperationen mit Kindergärten oder Gemeinden. Profit zu machen, ist bei uns ja nicht oberstes Gebot.“

Zahler dürfen wählen

Auch hinsichtlich Kirchenbeitrag soll es eine Änderung geben: Ab 2025 sollen Zahler die Hälfte des Geldes zweckwidmen können. „Es wird in Summe acht Bereiche geben, darunter Soziales, junge Kirche, Kultur oder Umwelt.“ Bereits ab Herbst soll das Magazin „Grüß Gott“ steiermarkweit versandt werden. „Glaube kann Halt und Hoffnung geben. Und gerade Kirche will für die Menschen da sein, wenn sie in einer Notlage sind.“

Zudem soll es demnächst neue Angebote geben: Das Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein wird gerade um- und ausgebaut, das Haus der Stille in Heiligenkreuz am Waasen erfährt ebenso eine Neuausrichtung – als Ort für eine Auszeit, Naturerlebnis und Spiritualität.