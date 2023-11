Wie ein 30 Jahre alter Wein noch „frisch“ schmecken kann? Winzerin Katharina Lackner Tinnacher und Fallstaff-Wein-Chefredakteur Peter Moser haben ihre Expertise am Montag bei der Raritätenverkostung der STK Weingüter weitergegeben. Weinliebhaber konnten sich im Haus der Ingenieure in Wien nicht nur durch 96 steirische Weine aus drei Jahrzehnten kosten, sondern sich auch in der Masterclass eine Portion Wissen abholen.

Zwölf Familienbetriebe - darunter jene von Armin Tenet, Erich Polz und Hannes Sabathy - schenkten ihre Weine bei Klasviermusik aus. „Es ist schön, das ganze Potenzial herzuzeigen und zusammenzukommen. Hier treffen Jüngere auf Ältere und freuen sich über die seltenen, qualitätsvollen Weine“, sagt Tement.