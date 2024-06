Am Samstagabend gegen 18.15 Uhr verständigte eine besorgte 47-jährige Besucherin des Parkbades in Krumpendorf die Polizei. Diese gab an, dass eine Dame, welche immer mit ihr beim Strandbad sei, nicht mehr vom Schwimmen zurückgekehrte. Die Rettungskette wurde daraufhin sofort in Gang gesetzt. Schließlich konnte die vermisste Person konnte circa 30 Meter vom Ufer entfernt durch den Polizeihubschrauber entdeckt werden.