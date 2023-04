Seit 20 Jahren ist Armin Wolf eines der prominentesten Fernsehgesichter des Landes. Es gab aber auch einen Moment, als er Chefredakteur einer Tageszeitung werden wollte.

Es eines der langlebigsten und manchmal auch langatmigsten Podcast-Formate in deutscher Sprache: der "Alles gesagt"-Podcast der Zeit. Die Spielregeln: Ein Gast legt ein Codewort fest, mit dem das Gespräch in der Sekunde endet. Bis dahin kennt das Moderatoren-Duo in seinen Fragen aber keine Grenzen.

In der aktuellsten Ausgabe ist ZiB2-Moderator Armin Wolf zu Gast. Neben bekannten Thesen zu Politik und gehörten Episoden aus seinem Leben ist eine Passage auch für zahlreiche Insider völlig neu: Wolf berichtet davon, wie er vor wenigen Jahren beinahe Chefredakteur einer Tageszeitung geworden sei. Ein Verlagshaus "mit großer Online-Präsenz" habe ihn vor einigen Jahren als Chefredakteur anwerben wollen. "Nach einer schlaflosen Nacht" habe er sich aber dazu entschieden, den unterschriftsreifen Vertrag doch nicht anzunehmen. Auf die Nachfrage, welches Haus dies war, weicht Wolf aus. Man habe "Stillschweigen darüber vereinbart", erklärt er. Der spitzbübische Hinweis auf die "große Online-Präsenz" macht aber klar, dass es sich dabei um den Standard handelte.

Im November 2017 wurde dort Martin Kotynek zum Chefredakteur bestellt, also just in einer Zeit, in der Wolf als ZiB2-Moderator von der FPÖ massiv kritisiert wurde und bereits absehbar war, dass sie mit der ÖVP eine Regierung bilden wird - was im Dezember 2017 schließlich auch geschah.

Wer sich den ganzen Podcast mit Armin Wolf anhören will, sollte Zeit einplanen. Es dauert fast sieben Stunden, bis "Alles gesagt" ist.

