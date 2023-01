Was kann man tun, wenn man von Bad News übersättigt ist? Einen Podcast hören, der zumindest ohne Bad Jokes auskommt! In "Maurer & Cik" besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik jede Woche die - manchmal subjektiv - wichtigsten Schlagzeilen und liefern hintergründige Analysen, die man so noch nicht gehört hat.

In dieser Episode gibt es etwa um Klima-Kleber beim Opernball, den Freispruch von Heinz-Christian Strache, die Wiedereröffnung des Parlaments, den Wahlkampf der SPÖ Niederösterreich und die Memoiren von Prinz Harry.