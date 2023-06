Wenn einer eine Reise tut ... dann sollten er oder sie vorher seinen Impfpass checken. Und auch die Einreisebestimmungen im Urlaubsziel - denn manche Länder schreiben bestimmte Impfungen verpflichtend vor. In der neuen Folge von „Ist das gesund?“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung, gibt es eine ausführliche reisemedizinische Beratung.

Andrea Grisold, Leiterin des Bereichs Klinische Mikrobiologie, Krankenhaushygiene und Impfungen an der Med-Uni Graz erklärt welche Impfungen wirklich notwendig sind? Wieso macht die Art und Weise, wie ich reise einen Unterschied in der Vorbereitung? Und: Was muss ich bedenken, wenn ich in die Lieblingsdestinationen der Österreicherinnen und Österreicher reise? Außerdem gibt es Tipps, wann bei keinem Urlaub in der Reiseapotheke fehlen sollte.