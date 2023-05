Martin Moder, Molekularbiologe, ist bekannt aus Film, Funk und Instagram. Das Mitglied der Science Busters erklärt wissenschaftliche Zusammenhänge auf Basis von Studien – und vor allem mit sehr viel Humor. Das zeigte er auch beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung, bei dem die aktuelle Episode von "Ist das gesund?" vor Publikum im Grazer Schauspielhaus aufgezeichnet wurde.

Welchen Mechanismen Verschwörungserzählungen folgen, ist ein Thema, das Moder und Gesundheitsredakteurin Martina Marx besprechen. Und das anhand von Beispielen, die in sozialen Medien kursieren und bei vielen Menschen für Verunsicherung sorgen. Fake News seien oft so professionell aufbereitet, dass es schwer sei, diese zu identifizieren.

Aufgeklärt wird von Moder etwa jene Erzählung, dass die Spike-Proteine aus der Covid-19-Impfung Spermien zerstören würden, also Männer unfruchtbar machen sollen. Diese Behauptung trifft nicht zu, das wurde schon mehrfach erwiesen. "Man kann sehr schnell eine falsche Behauptung rausschleudern, aber diese richtigzustellen, braucht viel mehr Zeit", erklärt Moder.

Doch all diese Fake News in Bezug auf die Impfung haben Spuren in Form von Impflücken hinterlassen. Das zeigte sich in diesem Jahr durch einen Anstieg an Masernfällen, vor allem in der Steiermark. Aus diesem Grund erklärt Moder auch, wie Masern und die Masern-Impfung im Körper wirken. Und erzählt, wie er mit Hass-Kommentaren und -E-Mails – die er als Love Letters abspeichert – umgeht.