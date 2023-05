ME/CFS, hinter diesem Kürzel versteckt sich die Krankheit Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom. So unaussprechlich der Name dieser Erkrankung ist, so erbarmungslos ist sie auch für die Betroffenen. Ein Viertel der Patientinnen und Patienten gelten überhaupt als Pflegefälle. Die Menschen leiden an ausgeprägter Erschöpfung, schwerste Fälle können nur in abgedunkelten Räumen liegen, die kleinste Anstrengung ist zu viel.

Doch was diese Erkrankung auslöst, ist ebenso unklar, wie die Anlaufstellen für Betroffene in Österreich Mangelware sind. Neurologe Michael Stingl gibt in dieser Episode von "Ist das gesund?" Auskunft über den Stand der Forschung, Risikofaktoren und vielversprechende Therapieansätze.