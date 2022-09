In der öffentlichen Wahrnehmung findet Autismus immer mehr Platz. Auch daher, weil immer mehr Filme und Serien - so etwa "Atypical" und "The Good Doctor" - Charaktere zeigen, die an einer Form von Autismus leiden. Oft wird dieser dort auch zur Superkraft erklärt. Und immer wieder hört man Sätze wie: "Wir sind doch alle ein bisschen autistisch". Doch Aussagen wie diese, sind für die Betroffenen nicht unproblematisch.

Autismus kann man nicht einfach in wenigen Sätzen erklären. Das Spektrum der Entwicklungsstörung ist vielfältig. Im Fokus stehen jedoch oft Probleme in der sozialen Interaktion und Kommunikation. Susanne Strasser ist Pädagogin mit dem Fachgebiet Autismus. In der neuen Episode von „Ist das gesund?“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung, erklärt sie nicht nur, was hinter dem Begriff „Autismus“ steckt, sondern erzählt auch, wie man Menschen mit Autismus am besten unterstützen kann und warum wir nicht behaupten sollten, alle Menschen seinen "ja irgendwie Autisten.“