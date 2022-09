Die Kernöl-Kommunisten und was Miete mit Politik zu tun hat

In der neuen, fünfteiligen Podcast-Serie "GrazNOST" gehen wir der Frage nach, wie die Kommunistin Elke Kahr an die Macht kam und warum die ÖVP so schnell so tief fallen konnte. In der dritten Episode schauen wir uns an, was die Genusshauptstadt mit dem jetzt herrschenden "Kernöl-Kommunismus" zu tun hat.